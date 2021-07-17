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Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики

17 июля 2021 18:19
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Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечательным региональным праздником –Днём самарской символики!

Герб, флаг и гимн Самарской области объединяют жителей нашей губернии, приобщают к её богатой истории, национальному многообразию и многовековым духовным традициям.

Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего. Мы активно реализуем национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, претворяем в жизнь Стратегию лидерства, созданную на основе сотен тысяч предложений людей. Наша губерния вновь на подъёме – космическая столица, промышленный, культурный и образовательный центр, опорный край державы. И все это – заслуга жителей, неравнодушных, ответственных, профессиональных, готовых брать на себя ответственность за судьбу родного региона.

Особую значимость День самарской символики приобретает в год 170-летия нашей губернии. Самарская символика, наш герб, гимн и флаг, – это наша гордость, это трудовая и ратная слава поколений, это то, что зовёт нас к новым высотам, укрепляя веру в силу особого самарского характера. Уверен, вместе мы способны на многое в интересах развития Самарской области.

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный труд, активность, неравнодушие, патриотизм! Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов на благо родной земли, на благо России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров поздравление

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