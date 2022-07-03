Поздравление Дмитрия Азарова с Днем ГИБДД МВД РФ

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Поздравление Губернатора Самарской области Д.И.Азарова с Днем ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей истории становления и развития службы работники Госавтоинспекции с честью выполняли стоящие перед ними задачи. И в военные годы, и в период мирного строительства они прилагали максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, порядок на дорогах.

И сегодня ваша работа чрезвычайно важна для общества. От профессионализма, ответственности и самоотверженности инспекторов зависят жизнь и здоровье людей.

Личный состав Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области достойно справляется с возложенными на него служебными обязанностями. За верность долгу, отвагу и мужество многие из вас награждены орденами и медалями.

Уважаемые работники Госавтоинспекции! Искренне благодарю вас за ответственное отношение к делу, верность традициям честного, самоотверженного служения Отечеству и преемственности поколений стражей порядка.

Правительство Самарской области и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку. Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, улучшение материально-технической базы, условий службы сотрудников ГИБДД – все это остаётся под постоянным контролем Правительства Самарской области.

Уверен, что совместными усилиями мы закрепим достигнутые результаты и создадим все условия для того, чтобы сделать наши дороги ещё более безопасными.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и новых успехов в служебной деятельности!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров