Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре

141

Всероссийская акции "Ночь музеев-2021" в этом году пройдет в субботу, 15 мая. В этот день учреждения культуры будут работать в вечернее и ночное время. Музеи, библиотеки и другие арт-площадки готовят для посетителей специальную программу.

В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок. При этом, мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемиологические требования. В экспозиционные залы будут пускать ограниченное количество человек и только при наличии маски. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. После проведения экскурсий во всех помещениях будут организованы технические перерывы для обработки контактирующих поверхностей.

Акция "Ночь музеев" стартует с 13.00. До 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до 24.00 - основная программа акции «Ночь музеев-2021». Впервые в этом году будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии, работать музейный автобус и информационный центр. Также на один день улица Куйбышева станет пешеходной. Здесь жителей города ожидают музыкальные и танцевальные программы.

Ознакомиться с учреждениями, который участвуют в акции "Ночь музеев", графиком их работы и программой можно на интерактивной карте или по ссылке.