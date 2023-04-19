Повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС продолжаются

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С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки было принято решение по корректировке работы Жигулевского гидроузла.

Согласно графика сбросов, с 19 по 30 апреля установлены следующие режимы работы Жигулевской ГЭС:

19.04.2023 – 23000 м3/с,

20.04.2023 – 21000 м3/с,

21.04.2023 – 19000 м3/с,

22.04.2023 – 17000 м3/с,

23.04.2023 - 30.04.2023 – 16000 м3/с.

В настоящее время остаются подтопленными 10 дачных участков на полуострове Копылова.

Из них 5 участков в СНТ «Гидромеханизатор», и еще 5 - в СНТ «Вишенка». Уровень воды на подтопленных участках в СНТ «Вишенка» составляет 10 см, в СНТ «Гидромеханизатор» - 15 см.

Обращаем внимание жителей Самарской области, разместившихся на островных территориях и в прибрежной зоне, а также владельцев дачных участков, туристических баз, прилегающих к акватории р. Волга, быть предельно внимательными и осторожными.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует избегать нахождения на берегах рек, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

Фото: ГУ МЧС СО