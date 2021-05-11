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Посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами.
Поволжский музей техники КбшЖД приглашает на «Ночь музеев»
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Поволжский музей техники КбшЖД приглашает на «Ночь музеев»

11 мая 2021 17:35
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Посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами.

Поволжский музей железнодорожной техники по традиции присоединяется к акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, изготовленными в начале и середине XX века. 

В экспозиции музея – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Историческую атмосферу празднику придаст знакомство со старинным инвентарем и техническим оборудованием железной дороги. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава. 

Поволжский музей железнодорожной техники ждет гостей на Ночь музеев с 17:00 до 24:00 15 мая по адресу: ул. Литвинова, 332А.

Вход свободный!

 

Фото:   prigorod.info

 

Теги: КбшЖД музей Ночь музеев

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