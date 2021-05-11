Поволжский музей техники КбшЖД приглашает на «Ночь музеев»

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Поволжский музей железнодорожной техники по традиции присоединяется к акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, изготовленными в начале и середине XX века.

В экспозиции музея – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Историческую атмосферу празднику придаст знакомство со старинным инвентарем и техническим оборудованием железной дороги. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.

Поволжский музей железнодорожной техники ждет гостей на Ночь музеев с 17:00 до 24:00 15 мая по адресу: ул. Литвинова, 332А.

Вход свободный!

Фото: prigorod.info