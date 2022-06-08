58

Молодежь в Самаре реже старшего поколения признается, что ругается нецензурно, но статью в КоАП, предусматривающую наказание за ненормативную лексику в присутствии несовершеннолетних, не поддерживает. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Постоянно использует нецензурную лексику в разговорах каждый десятый самарец (10%). Каждый второй общается «с использованием местных идиоматических выражений» лишь иногда — судя по комментариям, речь идет о ситуациях сильного гнева или раздражения. Никогда не используют обсценную лексику 39% горожан: «Это табу для воспитанного человека».



Мужчины в Самаре бранятся чаще женщин (в общей сложности 74% против 55%). Тех, кто признается в использовании нецензурных слов, больше среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%), тогда как среди респондентов до 34 лет — 58%.



Между тем многие обеспокоены столь масштабным проникновением бранных слов в повседневную речь. Российские педагоги предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях статью в отношении совершеннолетних граждан за использование нецензурной лексики в присутствии детей. Такую инициативу одобряет каждый второй самарец (50%). Каждый четвертый (24%) выступает против.



Сторонников введения наказания за нецензурную брань в присутствии детей вдвое больше среди тех, кто никогда не использует ее в общении, чем среди тех, кто использует часто (60% против 29%). Инициативу российских педагогов намного чаще поддерживают опрошенные старше 45 лет, чем молодежь до 24 лет (55% против 43%).



Время проведения: 31 мая — 7 июня 2022 года