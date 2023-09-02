Порядок расчета отпускных изменился с 1 сентября

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До этого момента действовали старые нормы еще от 1930 года. Теперь на законодательном уровне прописана обязанность округлять дни отпуска в случае, если выходит дробное число. Ранее это была только рекомендация.

Кроме того, стаж для отпуска будут считать пропорционально отработанному времени, учитывая не только месяцы, но и дни и даже часы.

Наконец, теперь компенсация за неотгулянные дни в случае увольнения или сокращения сотрудника, который отработал от 6 до 11 месяцев, рассчитывается как за полный рабочий год, пишет Рен.ТВ.