Пользователи сообщают о сбоях в работе ChatGPT

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В работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT зафиксированы массовые сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб поступает от пользователей из США, на втором и третьем местах жители Германии и Великобритании. Также о сбоях сообщают пользователи из Канады и Израиля. Также люди жалуются на работу сайта OpenAI.

Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года. Он способен поддерживать диалог с человеком, генерировать тексты на самые разные темы. В апреле 2024 года компания OpenAI разрешила пользоваться ChatGPT всем пользователям без регистрации, чтобы сделать искусственный интеллект доступным для всех, пишет Смотрим.