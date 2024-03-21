Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно на портале Госуслуг

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Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно благодаря «Цифровому исполнительному производству» на портале Госуслуг.

Сервис является универсальным помощников как для должников, так и для взыскателей. С его помощью можно решить ряд вопросов в рамках исполнительного производства. Должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, вернуть излишне удержанные денежные средства, направить ходатайство. Взыскатели – подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу о дополнительном источнике дохода должника, его имуществе.

Благодаря сервису стало возможным направить заявление об ошибочно числящихся за гражданином чужих долгов. Такая ситуация может возникнуть, например, если ФИО гражданина полностью совпадают с данными настоящего должника. Многие граждане указывают в заявлении только обстоятельства возникновения ошибочной идентификации, не подгружая документы, подтверждающие отсутствие отношения к долгу. К таким документам относятся: копия паспорта, ИНН, СНИЛС.

Портал Госуслуг позволяет гражданам получить исчерпывающую информацию об исполнительном производстве. А главное, благодаря возможностям сервиса, можно онлайн оплатить долг.