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Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно на портале Госуслуг

21 марта 2024 11:59
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Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно на портале Госуслуг

Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно благодаря «Цифровому исполнительному производству» на портале Госуслуг.

Сервис является универсальным помощников как для должников, так и для взыскателей. С его помощью можно решить ряд вопросов в рамках исполнительного производства. Должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, вернуть излишне удержанные денежные средства, направить ходатайство.  Взыскатели – подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу о дополнительном источнике дохода должника, его имуществе. 

Благодаря сервису стало возможным направить заявление об ошибочно числящихся за гражданином чужих долгов. Такая ситуация может возникнуть, например, если ФИО гражданина полностью совпадают с данными настоящего должника. Многие граждане указывают в заявлении только обстоятельства возникновения ошибочной идентификации, не подгружая документы, подтверждающие отсутствие отношения к долгу. К таким документам относятся: копия паспорта, ИНН, СНИЛС.

Портал Госуслуг позволяет гражданам получить исчерпывающую информацию об исполнительном производстве. А главное, благодаря возможностям сервиса, можно онлайн оплатить долг.

Теги: Судебные приставы

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