Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга

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Жители Самары поделились тем, что они категорически отвергают в своем коллективе. Большинство опрошенных жестко пресекают сплетни в команде (28%). Еще четверть участников опроса подчеркнули, что не потерпят утечку информации, а 20% не переносят паникеров. Фамильярность и панибратство оказались неприемлемыми для 15% респондентов.

В половине случаев коллективы в компаниях из Самары собраны случайно. И лишь треть опрошенных отметили, что в их командах подбирают людей с определенными характеристиками. Чаще всего в компаниях респондентов присутствуют мотиватор (32%), специалист (27%) и душа команды (25%). Наиболее редкими в коллективах оказались координаторы (8%) и исследователи (9%).

При этом опрошенные поделились психотипами, без которых их команда бы потерпела крах. Наиболее необходимым человеком оказался “специалист” (18%), который прекрасно разбирается во всех аспектах работы отдела. На втором месте (17%) расположился мотиватор, который будет постоянно поддерживать и подбадривать сотрудников. В топ-3 психотипов вошел генератор идей (10%), без которого сложно найти решения рабочих задач. Интересно, что меньше всего (2%) в коллективах ждут «душу команды», который мог бы поддерживать положительный эмоциональный фон во время работы.

«В рамках исследования россияне сравнили свои рабочие коллективы с командами из известных фильмов. Так, 17% ассоциируют себя и коллег с бандой из “Одиннадцать друзей Оушена”, где каждый вносит вклад в разработку плана, а затем исполняет его ради общей цели, или “Суперсемейкой”, где каждый член семьи обладает уникальными способностями (16%), — рассказал организатор премии Team Awards Константин Борисов, – Еще 11% видят себя участниками сборной СССР по хоккею из фильма «Легенда №17» – эти коллективы сплачиваются ради больших достижений».

Респонденты поделились самые часто встречающимися персонажами в своих командах. Среди зарубежных фильмов наиболее популярными аналогиями стали решительная и смелая Эплен Рипли из «Чужого» (24%), харизматичный и искусный Джеймс Бонд или агент 007 (16%), а также могущественный и властный Дарт Вейдер (25%). Среди российских персонажей чаще всего встречаются Штирлиц (25%) — способный решать сложные задачи с минимальными усилиями, Людмила Калугина, известная как Мымра из «Служебного романа» (14%), а также эффективно координирующий действия команды Глеб Жеглов (15%) из «Место встречи изменить нельзя».