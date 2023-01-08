«Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом воспитанников центра «Солнечный лучик» села Приволжье

46

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» исполняющий обязанности заместителя начальника по работе с личным составом отдела МВД России по Приволжскому району старший лейтенат полиции Максим Зоткин и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов пришли к воспитанникам социально-реабилитационного центра «Солнечный лучик» села Приволжье, чтобы поздравить с новогодними праздниками.

Полицейские поздравили ребят с Новым годом, пожелали хороших зимних каникул, побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, напомнили о мерах безопасности и правилах поведения в общественных местах и вручили подарки.

Подобное праздничное мероприятие прошло и в отделении МВД России по Хворостянскому району, куда пригласили детей сотрудников ОВД, участвовавших в конкурсах детского творчества, проводимых территориальным органом внутренних дел и Общественным советом.

Начальник отделения подполковник полиции Николай Денисов поздравил детей и их родителей с новогодними праздниками, поинтересовался у ребят их успехами в учебе и окончанием четверти. Поблагодарил родителей за активное участие в проводимых мероприятиях и помощь детям.

К поздравлениям присоединилась и заместитель председателя Общественного совета при отделении МВД России по Хворостянскому району Татьяна Железникова, которая пожелала исполнения в новом году всех самых заветных желаний, которые ребята загадали Деду Морозу. И, конечно же, по доброй традиции полицейские вручили ребятам сладкие подарки.

В ходе встреч сотрудники полиции провели с детьми профилактические беседы, предупредили детей о законопослушном поведении, о правилах личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения.

Фото: ГУ МВД СО