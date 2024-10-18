Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети

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Во время мониторинга социальных сетей 17 октября текущего года полицейскими выявлен видеоролик, на котором мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, в нарушение требований ПДД двигается по тротуару возле дома 10А по ул.50 лет Октября в Тольятти, подвергая опасности других участников дорожного движения.



Сотрудниками полиции нарушитель установлен.

За правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.15 КоАП РФ в отношении 24-летнего жителя Тольятти сотрудниками ГАИ составлен административный материал, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.



Сотрудники Госавтоинспекции благодарят неравнодушных граждан за оперативно предоставляемую информацию о фактах нарушений правил, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО