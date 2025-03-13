Полицейские Тольятти проверяют сведения о жестоком убийстве собаки

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ГУ МВД России по Самарской области информирует: в настоящее время по заявлению местного жителя о ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти, которое, возможно, стало причиной его гибели, полицейскими проводятся проверочные мероприятия, изъяты видеозаписи, проведен осмотр мест происшествия, труп собаки направлен на экспертизу, устанавливаются возможные участники и свидетели.

Информацию о происшествии или его участниках можно сообщить по телефону 8(8482) 934005, 8(8482)391051 или 102.