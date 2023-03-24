полицейские Самарской области провели профилактические беседы с учащимися

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Акция направлена на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В рамках первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и в целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения, профилактики распространения наркомании среди молодежи сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД вместе с Министерством образования и науки Самарской области провели видеоконференцию «Имею право знать!» на базе Центра профессионального образования региона. В мероприятии приняли участие более 18 тысяч представителей молодого поколения: учащиеся 7-11 классов и студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных учреждений области. Старший оперуполномоченный УНК областного главка полиции майор полиции Наталья Климай рассказала о тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков для организма, напомнила об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков. Участников видеоконференции проинформировали о ходе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», разъяснили, куда обратиться, в случае имеющейся информации о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.

А в Сызрани и Кинель-Черкасском районе полицейские и общественники при территориальных ОВД, встретившись с учащимися общеобразовательных организаций, рассказали, на что следует обращать внимание при получении предложений о работе в сети Интернет. Юношам и девушкам напомнили, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям, не только загубить профессиональную деятельность, но и негативно повлиять на их жизнь. Вместе с полицейскими учащиеся посмотрели тематические видеоролики о вреде наркотиков для организма.