Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми

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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники ОМВД России по Приволжскому району провели профилактическое мероприятие «Мой безопасный двор» с детьми, гуляющими во дворах районного центра. Инспектор по пропаганде БДД Сергей Грецов рассказал ребятам о наиболее распространенных причинах дорожных аварий с участием маленьких пешеходов, а также напомнил о безопасном поведении на улицах и во дворах. Автоинспектор обратил внимание ребят на «дорожные ловушки», которые могут подстерегать юных пешеходов на проезжей части и в пределах дворовых территорий.



В свою очередь, старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Шабакаева напомнила ребятам правила поведения на улицах и детских площадках, а также предупредила о том, что детям запрещено в вечернее и ночное время находиться на улицах без сопровождения взрослых. В завершение бесед полицейские вручили ребятам тематические памятки по ПДД.



А сотрудники Госавтоинспекций Жигулевска и Борского района провели акцию «Юный велосипедист» с юными велосипедистами на улицах районных центров. Инспекторы предупредили ребят, что до 14 лет им можно кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Полицейские рассказали детям о необходимости использования защитной экипировки и о том, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться, ведя велосипед рядом с собой. Также автоинспекторы напомнили юным пешеходам о том, что нельзя оставлять своих «железный коней» без присмотра, а также нужно обязательно пользоваться противоугонными устройствами для велосипедов. В завершение бесед дорожные полицейские вручили ребятам световозвращающие браслеты, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО