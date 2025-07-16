Полицейские региона учат детей ПДД: «Стоп, светофор!»

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Информационно-просветительские мероприятия с участием представителей общественных организаций проводятся во всех городах и районах области.

В рамках реализации комплекса мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних сотрудниками органов внутренних дел Самарской области регулярно проводятся информационно-просветительские мероприятия с участием представителей общественных организаций.

Так, в Борском районе состоялось профилактическое занятие с учащимися младших классов общеобразовательных учреждений. Мероприятие организовано и проведено руководителем районной Госавтоинспекции старшим лейтенантом полиции Алибеком Каюповым при содействии руководителя Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма дома детского творчества «Гармония» Елены Черниковой.

В ходе занятия организаторы напомнили основные аспекты безопасного поведения участников дорожного движения. Особое внимание уделялось правилам перехода через проезжую часть, значению дорожных знаков и сигналов светофора.

Ребята с энтузиазмом вспоминали и закрепляли знания о безопасном поведении вблизи проезжей части. Они увлечённо обсуждали, где и как правильно переходить дорогу, с каким вниманием нужно относиться к сигналам светофора и дорожным знакам. Каждый ребёнок стремился поделиться своими знаниями и ответить на вопросы сотрудника ГАИ.

Особенно детей впечатлил рассказ о световозвращающих элементах. Алибек Каюпов наглядно показал, как они могут работать в тёмное время суток. Дети с любопытством рассматривали различные варианты крепления световозвращателей и задавали множество вопросов об их работе. Школьники активно участвовали в диалоге, демонстрируя не только полученные ранее знания ПДД РФ, но и искреннее желание быть примерными участниками дорожного движения.

Участники мероприятия выразили благодарность организаторам за проведённое мероприятие.

Завершая встречу, сотрудник Госавтоинспекции ещё раз обратился к юным участникам дорожного движения с призывом к соблюдению установленных правил и проявлению бдительности при нахождении вблизи проезжей части.