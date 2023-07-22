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Полицейские разыскали без вести пропавшую 9 июля 16-летнюю тольяттинку

22 июля 2023 17:01
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Инспекторы ПДН проведут с ней и ее родными работу для исключения подобных происшествий.

9 июля  текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 16-летняя дочь ушла из дома и в назначенное время  не вернулась.

Для розыска несовершеннолетней был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.

Полицейскими осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Проверены нежилые помещения, места концентрации молодежи. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения девушки. Установлен и опрошен круг общения пропавшей. Проведены технические мероприятия, установлены и опрошены жители Тольятти с которыми общался подросток.

В настоящее время, оперуполномоченные уголовного розыска У МВД России   по г. Тольятти находятся в Автозаводском районе, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сотрудники полиции доставят несовершеннолетнюю законным представителям. Инспекторы ПДН проведут с ней и ее родными работу для исключения подобных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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