Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
Сотрудники рассказали юным гостям о своей работе, показали диспетчерскую, где принимают вызовы, имеющуюся в распоряжении части пожарную технику и вооружение.
Самарские первоклассники побывали на экскурсиях в пожарных частях
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
Пародонтит называют шестым осложнением сахарного диабета.
Главный стоматолог региона: о стоматологическом здоровье пациентов с сахарным диабетом
Средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.
ГД приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году
Реконструкция продолжалась 2 года.
Свыше 30 тысяч пациентов получили помощь в Нефтегорской больнице после реконструкции
Также благодаря роботу специалисты «Т Плюс» смогли визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов.
Робот-диагност «Т Плюс» обследовал свыше 8 км теплосетей в Самарской области
Такое решение обеспечивает страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении.
Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.12
0.07
EUR 98.53
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений

14 ноября 2023 14:30
247
Цель мероприятий – расширять представления о профессии полицейского и о значимости этой работы.

В детском саду «ЯРкий» прошла встреча детей старшей и подготовительных групп с сотрудниками полиции.  Цель мероприятия – расширять представления дошкольников о профессии полицейского и о значимости этой работы.

Капитан полиции Надежда Баканова старший психолог УРЛС ГУ МВД России по Самарской области, совместно с ведущим психологом НМПО ОРЛС О МВД России по Красноярскому району Александрой Вовк-Соколовой, напомнили ребятам о том, что сотрудники полиции занимаются борьбой с преступностью и правонарушениями, охраной общественного порядка, а также личной безопасностью граждан.

В школе ГБОУ СОШ с. Красный Яр с учениками 8-9 классов проведена беседа, в ходе которой старший лейтенант Светлана Елистратова инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН О МВД России по Красноярскому району рассказала учащимся о трудной и опасной работе сотрудников полиции, о их неравнодушии и готовности защищать общество. Ученики ознакомились с историями героических поступков и самоотверженных действий сотрудников, которые часто ставят свою жизнь под удар, чтобы защищать нас и обеспечивать безопасность нашей страны.

В Похвистнево о патриотизме и преданности службе людям с учащимися поговорили старший специалист по профессиональной подготовке ОРЛС старший лейтенант полиции Владимир Королев, юрист Анна Заикина и представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе Татьяна Лупцова.

В завершении встречи ребятам напомнили о необходимости соблюдения законов, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, существующих видах наказаний, их правах и обязанностях.

Также в Безенчуке председатель совета ветеранов МВД РФ и ВВ по Безенчукскому району майор милиции в отставке Анатолий Семёнов, с товарищами-отставниками: Алексеем Чичкиным и Юлией Бутаевой провели в Безенчукском аграрном техникуме «Урок мужества».

Встреча происходила в режиме диалога, где студенты смогли задать интересующие их вопросы, на которые сразу получали исчерпывающие ответы. Алексей Анатольевич рассказал о служебной командировке в Чеченскую республику, в составе сводного отряда ГУ МВД России по Самарской области и о специфике несения службы в боевых условиях и о налаживании быта

В Большой Черниговке ребята из объединения юных помощников полиции при Центре Детского творчества вместе с ведущим аналитиком Отделения МВД России по Большечерниговскому району Натальей Храновской, в рамках экскурсии, посетили административное здание полиции, где узнали много познавательной информации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам.
14 ноября 2023, 14:17
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам. Общество
124
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
14 ноября 2023, 14:00
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Экспозиция включает в себя предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского областного художественного музея, книги из частной... Культура
138
в Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
14 ноября 2023, 10:12
В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
У зрителей и участников будет возможность сфотографироваться с профессиональными артистами и взять у них автографы. Культура
277
В центре внимания
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
85
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
106
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
161
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
14 ноября 2023  11:35
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
251
Для самарских пенсионеров в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия
14 ноября 2023  10:50
Для самарских пенсионеров открыты группы активного долголетия
190
Весь список