Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений

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В детском саду «ЯРкий» прошла встреча детей старшей и подготовительных групп с сотрудниками полиции. Цель мероприятия – расширять представления дошкольников о профессии полицейского и о значимости этой работы.

Капитан полиции Надежда Баканова старший психолог УРЛС ГУ МВД России по Самарской области, совместно с ведущим психологом НМПО ОРЛС О МВД России по Красноярскому району Александрой Вовк-Соколовой, напомнили ребятам о том, что сотрудники полиции занимаются борьбой с преступностью и правонарушениями, охраной общественного порядка, а также личной безопасностью граждан.

В школе ГБОУ СОШ с. Красный Яр с учениками 8-9 классов проведена беседа, в ходе которой старший лейтенант Светлана Елистратова инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН О МВД России по Красноярскому району рассказала учащимся о трудной и опасной работе сотрудников полиции, о их неравнодушии и готовности защищать общество. Ученики ознакомились с историями героических поступков и самоотверженных действий сотрудников, которые часто ставят свою жизнь под удар, чтобы защищать нас и обеспечивать безопасность нашей страны.

В Похвистнево о патриотизме и преданности службе людям с учащимися поговорили старший специалист по профессиональной подготовке ОРЛС старший лейтенант полиции Владимир Королев, юрист Анна Заикина и представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе Татьяна Лупцова.

В завершении встречи ребятам напомнили о необходимости соблюдения законов, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, существующих видах наказаний, их правах и обязанностях.

Также в Безенчуке председатель совета ветеранов МВД РФ и ВВ по Безенчукскому району майор милиции в отставке Анатолий Семёнов, с товарищами-отставниками: Алексеем Чичкиным и Юлией Бутаевой провели в Безенчукском аграрном техникуме «Урок мужества».

Встреча происходила в режиме диалога, где студенты смогли задать интересующие их вопросы, на которые сразу получали исчерпывающие ответы. Алексей Анатольевич рассказал о служебной командировке в Чеченскую республику, в составе сводного отряда ГУ МВД России по Самарской области и о специфике несения службы в боевых условиях и о налаживании быта

В Большой Черниговке ребята из объединения юных помощников полиции при Центре Детского творчества вместе с ведущим аналитиком Отделения МВД России по Большечерниговскому району Натальей Храновской, в рамках экскурсии, посетили административное здание полиции, где узнали много познавательной информации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Самарской области