Полицейские и общественники региона провели совместные рейды в местах летнего отдыха граждан

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В рамках профилактической работы с населением в области обеспечения безопасности на воде и противопожарного режима сотрудники полиции и представители Общественных советов Пестравского и Красноармейского районов провели совместный рейд в местах летнего отдыха граждан.

В ходе данных мероприятий были организованы профилактические беседы с населением, розданы памятки и тематические буклеты.

Представители Общественного совета в своем обращении к гражданам попросили со всей ответственностью отнестись к своей безопасности при посещении водных объектов.

Особое внимание было уделено безопасности на воде несовершеннолетних.

Сотрудники полиции напомнили о том, что все дети должны знать основные правила: купаться только в специально отведенных местах и только в присутствии взрослых, не подавать ложных сигналов тревоги, не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов, не бросать в воду предметы, опасные для купающихся.

Полицейские напомнили ребятам, приехавшим к местам купания на велосипедах, правила дорожного движения.

В связи с тем, что на территории Самарской области действует особый противопожарный режим сотрудники полиции напомнили о необходимости исключить случаи разведения открытого огня.

Рейдовые мероприятия будут проводиться в летний период регулярно, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО