Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия»

Полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия», целью которой стало формирование бережного отношения к природе, патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также привлечение внимания молодежи к экологическим проблемам.

Так, сотрудники полиции Отдела МВД России по городу Жигулёвску, волонтёры «Дома молодежных организаций», совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надеждой Самойловой на территории Национального парка «Самарская лука», вооружившись необходимым инвентарем, облагородили пруд и привели в порядок зеленые насаждения.

В завершение мероприятия начальник отделения по работе с личным составом подполковник юстиции Юлия Дмитрук поблагодарила присутствующих за проделанную работу и отметила, что такие субботники помогают приобщить молодое поколение к защите окружающей среды и способствуют укреплению связи между поколениями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО