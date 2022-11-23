Полицейские и общественники региона познакомили школьников с работой следователей

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В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники следственного управления УМВД Тольятти вместе с общественниками при Управлении встретились с учащимися одной из городских гимназий.



В ходе встречи ребятам рассказали об особенностях профессии следователя, как им стать, какими качествами необходимо обладать, какое образование следует получить в будущем. Офицеры юстиции отметили, что профессия следователя на сегодняшний день является престижной и востребованной, требует высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. Следователи подчеркнули, что, для того чтобы добиться успеха в выбранной профессии, нужно иметь аналитический склад ума, гибкое мышление, стремиться постоянно узнавать что-то новое, уметь и любить учиться и, конечно же, иметь хорошую физическую подготовку. При расследовании преступлений могут понадобиться самые разные знания, поэтому, в первую очередь, от молодого специалиста требуется самоотдача и заинтересованность.



Начальник отделения СУ УМВД Тольятти подполковник юстиции Ольга Крейслинг рассказала ребятам, что входит в обязанности следователя, а также о том, какие дела чаще всего приходится расследовать офицерам.

Старшеклассники с интересом слушали о работе следователей, начиная от момента осмотра места преступления до направления дела в суд. Подполковник юстиции отметила, что не стоит считать, что профессия следователя подходит только для мужчин, девушки прекрасно справляются с задачами, умеют принимать быстрые и верные решения и трудиться на руководящих должностях. Старший следователь СУ У МВД России по г. Тольятти майор юстиции Оксана Артамонова рассказала учащимся о возможностях поступления в ведомственные вузы, разъяснила порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел, довела информацию о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников.



Представитель Общественного совета при Управлении Елена Верхова, в свою очередь, пригласила гимназистов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Кодекс знаний», которую проводит Омская академия МВД России, чтобы повысить уровень правовых знаний подрастающего поколения и помочь принять важное решение о дальнейшем трудоустройстве.



В завершение встреч офицеры юстиции ответили на интересующие вопросы и пожелали ребятам успешной учебы. Школьники, в свою очередь, поблагодарили сотрудников следствия за проведенное мероприятие, многие ребята признались, что всерьез задумались о получении юридического образования и службе в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО