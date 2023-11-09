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Поезд Деда Мороза сделает остановки на Куйбышевской железной дороге в Самаре и Уфе

9 ноября 2023 10:08
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Поезд Деда Мороза сделает остановки на Куйбышевской железной дороге в Самаре и Уфе

1 ноября из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Оно продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года. Всего в этом сезоне поезд проедет более 32 тыс. км и сделает остановки в 80 городах России. На Куйбышевской железной дороге предусмотрены остановки на станциях Уфа (19 декабря) и Самара (21 декабря).

В составе поезда будет 20 вагонов, в том числе «вагон-приемная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена», «вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие!

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, в том числе в Самаре и Уфе, помимо развлекательных мероприятий, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом, квест и чаепитие в поезде. Также отдельно можно приобрести билеты на кукольный спектакль.                                          

 Поезд Деда Мороза – это совместный проект ОАО «РЖД» и Правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой и дарит сказку тем, кто сам не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг. Этот проект стартовал 5 декабря 2021 года. За два года его участниками стали более 900 тыс. человек в более чем 150 российских городах.

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