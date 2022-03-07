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Подвели первые итоги информационной акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области

7 марта 2022 13:23
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Подвели первые итоги информационной акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области

За первую неделю проведения акции судебные приставы Самарской области проинформировали более 700 жителей региона о работе Службы и сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно легко и просто следить за ходом исполнительного производства.   

    В конце февраля текущего года в Самарской области стартовала ежегодная информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках ее проведения судебные приставы организовали работу по информированию граждан на улицах, торговых площадках, отделениях почтовой связи. На наличие задолженности ими проверено более 600 человек, из которых должниками оказались 110 граждан. Судебными приставами окончено 61 исполнительное производство на сумму свыше 1 миллиона рублей, а также частично взыскано еще свыше 30 тысяч рублей. 

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» проводится для того, чтобы граждане повышали уровень правовой и финансовой грамотности, лучше понимали принципы работы цифровых сервисов Службы судебных приставов, а также использовали только официальные ресурсы для проверки задолженностей и ее оплаты. Продлиться информационная акция до июня.

 

Теги: Судебные приставы

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