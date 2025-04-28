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Подразделения ЛРР Росгвардии по Самарской области информируют о графике работы в праздники

28 апреля 2025 11:13
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Подразделения ЛРР Росгвардии по Самарской области информируют о графике работы в праздники

Управление Росгвардии по Самарской области информирует о том, что в мае 2025 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Самарской области организуется по следующему графику:

с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года – выходные дни;
6, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 мая 2025 года – согласно установленному режиму работы.

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает, что в соответствии с положениям Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административных регламентов Росгвардии, устанавливающих порядок предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности, заявление о предоставлении  государственной услуги может быть подано гражданином в электронном виде в любое удобное время с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Теги: Росгвардия

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