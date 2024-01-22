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Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный самарец

22 января 2024 13:11
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Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный самарец

Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на работу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Самары.

В Самаре подработки имеют 21% опрошенных. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (23%). Среди удаленщиков 28% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди горожан, трудящихся на территории работодателя, — 19%.

На подработки 59% опрошенных тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (26%), еще 15% уделяют подработке более 20 часов в неделю.

Каждому третьему подработки приносят от 10 до 30% общего дохода. По оценкам 37% опрошенных, доход от подработки составляет менее 10% их общего дохода. 19% горожан зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 11% опрошенных — более 50% от общего дохода.

Работающие дистанционно тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя.

Время проведения: 9—17 января 2024 года

Теги: Опрос

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