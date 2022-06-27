Подготовлено соглашение о взаимодействии между УФСИН СО и правительством региона

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Целью соглашения является объединение и координация усилий по созданию дополнительных мест в исправительных центрах для размещения осужденных к принудительным работам.

Договаривающиеся стороны наметили создать в 2022 году 400 рабочих мест на базе объектов регионального имущества, а также собственности предприятий и организаций для расширения практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с «дорожной картой». Она содержит наименование мероприятий, сроки их исполнения, ответственных лиц.

Проект Соглашения и Дорожной карты о взаимодействии между уголовно-исполнительной системой и правительства Самарской области подписан. Сейчас документ реализуется.

Для этого создаются и вводятся в эксплуатацию исправительные центры и их участки.

Так летом 2022 года планируется открытие центра, созданного на базе Самарского завода полимерных изделий с лимитом наполнения до 50 осужденных. Труд этих людей намечено использовать на заводском производстве.

Сейчас окончены ремонтные работы, установлены инженерно-технические средства охраны и надзора, системы пожарной сигнализаций. Кроме того, приобретена мебель, бытовая техника, оргтехника, постельные принадлежности, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области