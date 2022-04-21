Поддержка социальных проектов: идет прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ – 2022

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Премия запущена для поддержки общественно значимых проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Грантовый фонд Премии составляет 90 млн руб. Организаторами Премии являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.

Подать заявку на Премию можно на официальном сайте премия.мывместе.рф и на платформе ДОБРО.РФ до 12 июня.

Подать заявки можно в следующие номинации:

● «Помощь людям»: для проектов, направленных на улучшение благополучия уязвимых категорий граждан, оказания социальной помощи, защиты от ЧС, поиска пропавших, развития культуры безопасности;

● «Здоровье нации»: для проектов в сфере психического и физического здоровья, донорства, развития здравоохранения, продвижения физкультуры, спорта и ценностей здорового образа жизни;

● «Страна возможностей»: для проектов, направленных на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, добровольчества, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти;

● «Территория для жизни»: для проектов, направленных на развитие регионов, городской среды, туризма, туристической привлекательности страны, на сохранение окружающей среды, поддержание экологии и защиту животных;

● «Ответственный бизнес»: для отраслевых проектов, реализуемых бизнесом;

● «Социальный предприниматель»: для проектов от субъектов МСП со статусом социального предпринимателя;

● «Медиапроект»: для проектов в медиасреде;

● «Большая перемена»: для проектов участников от 14 – 17 лет;

● «Лидер социальных изменений»: для системных долгосрочных программ организаций.

Новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ стартовал 16 марта, в годовщину акции #МЫВМЕСТЕ. Заявочную кампанию нового сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ запустили на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Ее участниками стали организаторы и партнеры Премии: руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Они рассказали о задачах и участниках Премии, об их вкладе в достижение национальных целей и поддержке победителей в этом сезоне.

«Сегодня годовщина Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Это масштабный проект, который объединил несколько сотен тысяч людей по всей стране. Волонтеры работали в больницах, оказывали продуктовую, психологическую помощь – благодаря им поддержку получило больше 6.6 млн жителей. В период спада пандемии волонтеры не приостановили работу, а продолжили ее там, где нужна помощь. Сейчас все волонтерские усилия направлены на помощь вынужденным переселенцем из Донбасса. Сегодня в 32 регионах России расположено 200 пунктов временного размещения эвакуированных жителей, больше 700 центров сбора гуманитарной помощи во всех субъектах РФ. На нужды эвакуированных жителей уже удалось собрать более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Поддержку вынужденным переселенцам оказывает более 59 тыс. волонтеров. Благодаря Красному Кресту, удалось собрать 38 млн руб. пожертвований. Чтобы поощрить неравнодушных людей за их вклад, мы запускаем Международную Премию #МЫВМЕСТЕ», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

В числе задач Международной Премии #МЫВМЕСТЕ: выявить лидеров социальных изменений из числа волонтеров, НКО, сфер бизнеса и медиа; объединить их в команды региональных клубов #МЫВМЕСТЕ во всех субъектах РФ; поддержать лауреатов Премии; привлечь внимание граждан к достижению национальных целей развития России; тиражировать лучшие социальные практики.

Участники Премии – авторы социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Это граждане старше 14 лет, организации и учреждения. В том числе: волонтеры, НКО, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые учреждения, индивидуальные предприниматели, средний и крупный бизнес, СМИ, блогеры и многие другие.

В 2021 году на соискание Международной Премии #МЫВМЕСТЕ поступило около 25 тыс. заявок из 59 стран – лауреатами стало 130 претендентов из 13 стран. Сейчас многие из них помогают жителям Донбасса и продолжают содействовать в борьбе с коронавирусом: обеспечивают нуждающихся едой, одеждой и средствами гигиены, занимаются автоволонтерством. Также продолжают поддерживать пожилых, людей с ОВЗ, приюты для животных, развивать донорство, культуру, спорт, заботиться об экологии и психическом здоровье жителей.

«В этом году в архитектуре Премии появились нововведения. Одно из главных новшеств – размер грантов для лауреатов. В прошлом году они доходили до 2,5 млн руб., и их могли получить лишь лауреаты из числа волонтеров и НКО. В этот же раз их размер увеличился на 1 млн руб. и составил 3,5 млн руб. И теперь на них могут претендовать не только волонтеры и НКО, но и социальные предприниматели. Появились и новые номинации. Номинация «Социальный предприниматель» была сделана в качестве нашего оперативного ответа на последние события. Мы хотим с помощью этой номинации поддержать инициативы и социальных предпринимателей, дать им возможность в это непростое время продолжить развивать свои проекты. Ведь каждое социальное предприятие - это и рабочие места, и вклад в экономику государства. И номинации «Большая перемена», для волонтеров 14 – 17 лет, «Ответственный бизнес», для отраслевых проектов бизнес-сообщества, и «Лидеры социальных изменений», для юрлиц, которые системно реализуют социальную деятельность», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты», одного из ключевых партнеров Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, София Малявина отметила важность соответствия номинаций национальным целям развития страны до 2030 года и выразила готовность поддержать проекты, направленные на их достижение.

«Национальные приоритеты» поддерживают и продвигают проекты, направленные на достижение национальных целей развития России. К ним относятся и проекты участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Поддержка и продвижение таких проектов – это очень важно, поскольку они помогают людям и улучшают качество жизни россиян: способствуют увеличению численности населения, созданию комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации, раскрытия талантов и многому другому. Сейчас, когда в стране очень непростая социально-экономическая обстановка, такие проекты необходимо развивать еще сильнее. Помощь друг другу выходит на первый план: каждый должен протянуть ближнему руку помощи. И мы призваны запустить эту цепочку добра – это наша миссия», – разъяснила она.

В прошлом году 7612 проектов участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ соответствовало достижениям национальных целей развития страны. Самой популярной целью стало сохранение населения, здоровья и благополучия людей – 3810 инициатив.

Вице-президент другого ключевого партнера Премии – Торгово-промышленной палаты РФ - Максим Фатеев также обратил внимание на важность участия в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ бизнес-сообщества.

«Сегодня как никогда важно, чтобы все без исключения жители нашей страны сплотились и, объединившись, продолжили трудиться на благо нашего государства. Конечно же, роль бизнеса в текущей ситуации сложно переоценить, а особенно – бизнеса социального. Что такое социальный предприниматель? Что такое КСО и ESG? Мы часто слышим эти слова, которые заполонили ленты СМИ. Но мы мало задумываемся о том, что именно эти программы, именно социальная ответственность бизнеса способна обеспечить устойчивость государства в такое непростое время, как сейчас. И Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – отличный инструмент для поиска, поощрения и поддержки социально ответственных предпринимателей», – заключил он.

В прошлом году в Международной Премии #МЫВЕСТЕ участвовало 2,7 тыс. проектов от бизнеса, как субъекты малого бизнеса: индивидуальные предприниматели, самозанятые, небольшие компании, так и федеральные компании. В том числе и госкорпорации, крупные торговые сети, которые заявляли на соискание свои масштабные, действующие во многих регионах, программы по волонтерству и КСО. Как партнер Премии Торгово-промышленная палата РФ будет привлекать бизнес-сообщество к участию в ней через свои региональные отделения. Также предоставит экспертов для выступлений на мероприятиях Премии, в том числе для помощи в оценке заявок участников на различных ее этапах.

После заявочного этапа участников Премии ждет региональный этап: техническая экспертиза заявок и очная защита проектов в каждом регионе РФ. В полуфинале экспертная комиссия оценит видеовизитки претендентов. Инициативы финалистов традиционно ждут народное голосование на платформе ДОБРО.РФ и оценка Жюри Премии. Церемония награждения лауреатов будет приурочена к Международному дню волонтера и пройдет 2 – 5 декабря в московском Центральном выставочном зале «Манеж», при участии Президента России Владимира Путина.

Лауреаты Премии получат гранты до 3,5 млн руб., что на 1 млн руб. больше грантов прошлого сезона. Также Госнаграду «Знак отличия «За благодеяние», продвижение на ведущих площадках Рунета, статус «Партнер национальных проектов», возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме и Российском инвестиционном форуме, путешествия по России, тиражирования с помощью сети Добро.Центров. От «Национальных приоритетов»: медиасопровождение, тиражирование с помощью сборника лучших практик и возможность получить престижный статус «Партнер национальных приоритетов», который присуждается по решению Правительства РФ. Кроме того, проекты победителей разместят на площадке сервиса по поиску лучших практик «Смартека», где лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют устойчивому развитию регионов и реализации Национальных проектов.

Обеспечением поддержки участников занимается Организационный комитет Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, который учредили по распоряжению Президента России Владимира Путина в 2021 году. В него входят представители крупнейших российских организаций из сфер НКО, бизнеса и медиа. Сопредседателями оргкомитета являются первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Независимо от победы в номинациях проекты также могут претендовать на победу в спецноминациях Премии: «Волонтер года», «Человек года» и «Партнерство года». Это престижные статусы, которые получат авторы проектов за свой вклад. «Волонтер года» присуждается за личный вклад в развитие волонтерского движения в России. «Партнер года» – за достижение взаимовыгодных результатов с партнерами в реализации социально значимых проектов. «Человек года» – за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России.