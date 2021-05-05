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Поддержать рисунки жителей Самарской области предложил Музей Победы

5 мая 2021 12:32
135
Поддержать рисунки жителей Самарской области предложил Музей Победы

Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy/). Они стали одними из самых активных участников конкурса "Открытка Победы", который проводят Музей Победы и Почта России.

Свои рисунки прислали и юные, и взрослые участники. К творческому состязанию присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в творчестве. Теперь эти рисунки могут стать победными открытками. Поздравить своих близких и друзей уже сейчас можно любой из 8 тысяч работ - по электронной почте, а рисунки призеров - напечатают на коллекционной серии открыток.

До 9 мая интернет-пользователи могут проголосовать за работы своих земляков и помочь им победить. По итогом народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Авторы лучших работ получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа»! Почта России отправит победителям отпечатанный набор коллекционной серии открыток.

Теги: День Победы Музей Победы рисунки

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