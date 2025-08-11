Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Подари надежду: в Самаре проходит акция "Лучший друг"

11 августа 2025 11:48
140
Подари надежду: в Самаре проходит акция "Лучший друг"
Организаторы акции - актив партпроекта «Защита животного мира» в Самарской области.

Стать лучшим другом для тех, кто в этом нуждается, может каждый житель Самары и губернии. До 17 августа 2025 года в регионе  проходит благотворительная акция «Лучший друг», приуроченная к Всемирному дню бездомных животных. 

Шестой год подряд эту акцию поддерживают сторонники «Единой России», защитники животных, неравнодушные жители региона.

Что собираем?  

Сухие корма и консервы для собак.  

Ветеринарные препараты: средства от блох, клещей, антигельминтики.  

Медикаменты: «Десмопрессин», «Де-Нол», «Визомитин», «Юнидокс», «Метронидазол», самофиксирующиеся бинты.  

Амуницию: намордники, поводки, ошейники, шлейки.  

Медицинские перчатки и впитывающие пеленки.  

 Все собранные средства и ресурсы будут переданы в приюты для бездомных животных Самарской области.  

Сбор помощи  по акции «Лучший друг» проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» и ТЦ «Аврора Молл».

1. Советский район - ул.Мориса Тореза, 101

2. Самарский район - ул. Некрасовская, 62, оф. 301  

3. Ленинский район - ул.Садовая, 225

4. Промышленный район  - ул. Краснодонская, 32

4. Октябрьский район  - ул. Осипенко, 20 .

5. Железнодорожный район - ул. Киевская, 14  

7. Красноглинский район - ул.  8 марта, 10

8. Штаб общественной поддержки «Единой России» (Региональный исполком партии)  - ул. Революционная, 107

9. ТЦ Аврора Молл - 3 этаж, (возле стойки информации).

Координатор партпроекта «Защита животного мира» в Самарской области Артем Ильин уверен: «Каждое животное заслуживает заботы и дома. Бездомные питомцы — это наша общая ответственность. Акция «Лучший друг» — это не просто сбор кормов и медикаментов, это шанс подарить им надежду. Вместе мы можем облегчить их жизнь в приютах и помочь им найти любящих хозяев. Участие каждого — это вклад в доброе дело, которое меняет судьбы животных. Давайте покажем, что Самара — город с большим сердцем!».  

Теги: Единая Россия

