Почтовые отделения изменят график работы в День России

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12 июня станет выходным днём для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.