Почти треть самарцев ждали нового года для поиска новой работы

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Эксперты Авито Работы провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что почти треть (30%) респондентов ждали наступления 2024 года, чтобы начать искать работу. В прошлом году этот период для карьерных перемен ожидали только 14% респондентов.

Больше всего ждали новый год для смены работы молодые специалисты 18-24 лет (39%), жители Уфы (42%), Нижнего Новгорода (42%), а также работники сфер страхования (44%), красоты (39%), банкинга (38%), IT и телекоммуникаций (38%), маркетинга, рекламы и PR (38%), строительства (37%).

Представители каких сфер больше других ждали 2024г для поиска новой работы

Сфера деятельности Доля респондентов, % Страхование 44% Фитнес и салоны красоты 39% Банкинг и инвестиции 38% Маркетинг, реклама и PR 38% IT и телекоммуникации 38% Строительство 37%

Респонденты, которые специально ждали наступления нового года для поиска работы, часто отмечали, что по их мнению, начало года — лучшее время для перемен с точки зрения выгодных зарплатных предложений (27%). Нередко россияне говорили, что таким образом они хотели бы начать жизнь с чистого листа (25%), планировали поиски из-за данного себе обещания обязательно сменить место работы (24%), а также — что в начале года мотивация для перемен выше, чем в другое время (21%). Еще 9% опрошенных отметили причину в виде низкого уровня конкуренции на рынке труда.

Интересно, что основной причиной ожидания нового года для IT-специалистов стало желание начать новую жизнь (35%), у сотрудников автомобильного бизнеса — более выгодные зарплатные предложения (38%), а работники сферы образования чаще отмечали высокую мотивацию в начале года (29%).