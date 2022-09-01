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Почти каждый второй россиянин хочет сменить профессию

1 сентября 2022 09:57
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Почти каждый второй россиянин хочет сменить профессию

Почти половина (49%) опрошенных аналитиками «Авито Работа» и агентства Aquarelle Research россиян рассказали, что готовы переобучиться на новую специальность, чтобы избежать профессионального выгорания и увеличить заработок. С результатами исследования ознакомились «Известия».

«Лучшим направлением для изучения россияне назвали IT-сферу. Результаты нового исследования «Авито Работы» подтверждают реализацию задуманных планов: за последние шесть месяцев дополнительное образование получила половина (52%) опрошенных. Еще 42% хотят заняться дополнительным обучением уже этой осенью», — сообщили эксперты.

По данным аналитиков, за последние полгода каждый второй (52%) работающий россиянин получил дополнительное образование, чтобы повысить квалификацию и приобрести новые компетенции.

Также эксперты сообщили, что еще 42% планируют пройти обучение этой осенью. Таковы результаты исследования, которое платформа «Авито Работа» провела в преддверии нового учебного года.

По информации аналитиков, в качестве главной причины получения дополнительного образования большинство респондентов назвали желание повысить квалификацию — 45%. Еще 36% отметили интерес к изучению нового, а 26% — возможность увеличить заработок, добавили эксперты. Для 22% россиян стимулом к прохождению дополнительного обучения послужило желание карьерного роста, 18% решили получить дополнительное образование, потому что их заинтересовала конкретная программа или курс, рассказали они.

«Концепция непрерывного обучения на протяжении всей жизни — один из главных трендов рынка труда в последние несколько лет. Сегодня необходимо быть гибким и уметь адаптироваться к изменениям. Соискатели особенно заинтересованы в возможностях получить дополнительное образование и расширить круг компетенций, ведь от этого часто напрямую зависят их профессиональное развитие и карьерный рост», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

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