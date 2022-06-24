Почти 4 тысячи жителей региона воспользовались возможностью сохранения прожиточного минимума

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С февраля 2022 года жители Самарской области могут защитить необходимые для жизни денежные средства от списания. Реализовать право это помогают судебные приставы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 №234-ФЗ, должники получили право защитить необходимые для жизни денежные средства от списания в счет погашения задолженности. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

Так, с заявлением о сохранении прожиточного минимума к судебным приставам обратилась жительница Железнодорожного района г. Самары. Должницей пенсионерка числится сразу по нескольким исполнительным производствам. После написания заявления судебным приставом-исполнителем было направлено в банк постановление о сохранении на указанном счету прожиточного минимума.

Всего с начала действия закона судебные приставы Самарской области обеспечили 4 тысячам жителей региона сохранение прожиточного минимума.