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Почта выпустила почтовый блок памяти К.П. Брюллова

29 мая 2024 10:29
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Почта выпустила почтовый блок памяти К.П. Брюллова

Почта России выпустила почтовый блок, посвящённый 225-летию со дня рождения художника Карла Павловича Брюллова. На марке изображена картина Брюллова «Портрет О.П. Ферзен» (1835), на полях блока — портрет художника на фоне мастерской.

Тираж марки – 17 000 экземпляров в первой форме выпуска и 3 800 экземпляров во второй, номинал – 170 руб. Дополнительно к выпуску почтового блока будут изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также художественные обложки для почтового блока с виньеткой и конверта первого дня с гашением для Санкт-Петербурга и второй формы выпуска – беззубцового почтового блока, выполненного на дизайнерской бумаге «под холст». Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» – дочерняя компания Почты.

Карл Павлович Брюллов (1799–1852) – русский живописец и рисовальщик, монументалист, акварелист, член нескольких академий художеств. Наиболее известный представитель художественной династии Брюлловых, один из главных художников позднего русского классицизма первой половины XIX в.

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