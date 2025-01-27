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Почта России выпустила марки с изображением главного здания МГУ

27 января 2025 11:30
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Почта России выпустила марки с изображением главного здания МГУ

Номинал марки — 70 руб., тираж — 64 000 экземпляров. Дополнительно Почта издала конверты первого дня и изготовила штемпель специального гашения для Москвы. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — один из старейших и крупнейших классических университетов России, центр науки и культуры, основанный в 1755 г. по инициативе Михаила Ломоносова.

Сначала университет разместился в Аптекарском доме у Воскресенских ворот на Красной площади. Тогда факультетов было три: философский, медицинский и юридический. В 1785 г. Екатерина II выделила из казны 125 000 рублей для строительства здания университета по проекту архитектора М.Ф. Казакова. Но до наших дней не дошло самое первое здание: пожар в сентябре 1812 г. уничтожил его вместе с музеем, библиотекой, художественными и научными ценностями. Работы по реконструкции закончились в 1819 г. под руководством архитектора Д. Жилярди. В XIX в. выросло количество факультетов, в середине века в университете обучалось более 1 000 студентов.

Современное главное здание МГУ расположено на Воробьёвых горах. Это самая «рослая» из семи построенных сталинских высоток: 235 м вместе со шпилем. Здание возводилось в 1949-1953 гг. по проекту архитекторов Бориса Иофана, Льва Руднева, Сергея Чернышёва, Павла Абросимова, Александра Хрякова и инженера Всеволода Насонова. Над скульптурным оформлением фасадов работала мастерская Веры Мухиной.

Сегодня в МГУ более 30 факультетов, более 10 научно-исследовательских институтов, четыре музея, порядка 380 кафедр и более 40 000 студентов и аспирантов. Университет воспитал 11 нобелевских лауреатов. Входит в тройку российских вузов, обладающих особым статусом: указом Президента Российской Федерации от 2008 г. за МГУ закреплена академическая самостоятельность, которая даёт право устанавливать свои образовательные стандарты и программы.

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