Почта России снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%

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До конца января 2024 г. Почта предлагает выгодные тарифы на международные посылки и EMS-отправления для корпоративных клиентов. Отправлять посылки на 25% дешевле можно во все 130 стран, доступных для экспорта с Почтой.

Воспользоваться тарифом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не отправляли с Почтой за границу последние 6 месяцев и более, а также новые клиенты после заключения договора. Дополнительную информацию бизнесмены могут получить у менеджеров или через форму обратной связи на странице https://www.pochta.ru/business/export.

«Мы понимаем, что российские экспортёры продолжают сталкиваться с серьёзными вызовами, в том числе — с ростом расходов на логистику. Пиковый сезон — время всплеска покупательской активности, а российские товары по-прежнему востребованы по всему миру. Поэтому именно на этот период мы решили снизить тарифы. Почта остаётся надёжным партнёром для российских экспортёров», — отметил Павел Медников, руководитель бизнеса «Экспорт» Почты России.

Сократить расходы на логистику также помогает программа субсидирования доставки за границу, которую Почта реализует совместно с Минпромторгом. Получить скидку до 80% могут юридические лица, зарегистрированные в РФ и экспортирующие товары российского производства: владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов, а также сервисные провайдеры, аккредитованные АО «Российский экспортный центр». Программа распространяется на международную почту (мелкие пакеты, посылки и EMS) в неограниченном количестве и в любые страны.