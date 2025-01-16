Почта России посвятила марку Софье Ковалевской

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В почтовое обращение вышла марка с портретом математика и механика Софьи Ковалевской. Знак почтовой оплаты также украшает волчок Ковалевской и формулы, иллюстрирующие исследование о вращении тяжёлого несимметричного тела вокруг неподвижной точки.

Номинал марки — 60 руб., тираж — 72 000 экземпляров. Дополнительно Почта издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891) — русский математик и механик, с 1889 г. — иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Первая в мире женщина-профессор математики.

В 1866 г. Софья Ковалевская, поселившись в Санкт-Петербурге, брала уроки математического анализа у слушателя Морской академии лейтенанта флота А.Н. Страннолюбского. Поскольку женщины в то время не могли поступать в высшие учебные заведения в России, Ковалевская продолжила обучение за границей. В 1869 г. она поступила в Гейдельбергский университет и начала брать частные уроки у профессора Берлинского университета К.Т.В. Вейерштрасса. В 1874 г. Софья Ковалевская за защиту диссертации «К теории дифференциальных уравнений» получила в Гёттингенском университете степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств «с наивысшей похвалой» без обычного экзамена и публичной защиты за высочайший уровень выполнения математических исследований.

В 1881 г. Софья Ковалевская стала членом Московского математического общества как приват-доцент. В январе 1884 г. она прочитала первую лекцию в Стокгольмском университете, а уже в июне её назначили «профессором сроком на пять лет». В 1888 г. получила премию Бордена от Парижской академии наук за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки. В 1889 г. за продолжение этой темы Ковалевская получила премию короля Оскара II в 1 500 крон от Шведской академии наук и стала пожизненным профессором Стокгольмского университета.

7 ноября 1889 г. Софья Ковалевская стала членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук.