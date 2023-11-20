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По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан

20 ноября 2023 09:36
146
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан

Во  время масштабной антикоррупционной операции заместитель начальника УЭБиПК Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан

Записаться на прием можно по телефону 8(846)338-55-49.

21 ноября 2023 года с 14-00 до 18-00 час., в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений, совершаемых гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев по адресу: г. Самара ул. Соколова, 34 проведет прием граждан. Записаться на прием можно по телефону 8(846)338-55-49.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на ноябрь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.мвд.рф/citizens/graph

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