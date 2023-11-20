По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан

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Во время масштабной антикоррупционной операции заместитель начальника УЭБиПК Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан

Записаться на прием можно по телефону 8(846)338-55-49.

21 ноября 2023 года с 14-00 до 18-00 час., в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений, совершаемых гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев по адресу: г. Самара ул. Соколова, 34 проведет прием граждан. Записаться на прием можно по телефону 8(846)338-55-49.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на ноябрь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.мвд.рф/citizens/graph