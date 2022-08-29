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По решению губернатора семьи самарских добровольцев получили десять тысяч рублей на подготовку детей к школе

29 августа 2022 21:48
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К 1 сентября семьи каждого добровольца, в которых воспитываются дети от 7 до 18 лет, получают помощь от региона.

По решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова семьям бойцов - военнослужащих Самарского батальона оказана поддержка по подготовке детей к школе. Родителям выплачивают по 10 тысяч рублей.

К 1 сентября семьи каждого добровольца, в которых воспитываются дети от 7 до 18 лет, получают помощь от региона. Такое решение принял Дмитрий Азаров. Финансовую поддержку уже получили 50 семей, которые подали заявление в областное министерство социально-демографической и семейной политики.

Ранее губернатор подчеркнул, что каждой семье, где есть свой защитник Отечества, окажут всю необходимую помощь от государства.

В разговоре с земляками, которые вызвались служить в Самарском батальоне, Дмитрий Азаров отметил, что прекрасно понимает обеспокоенность бойцов за свои семьи. Ведь на время их отсутствия они остаются без мужского плеча. Губернатор заверил добровольцев, что их родные не останутся без поддержки:

- Я даю вам слово, что такой опорой станем мы – те, кто остались на самарской земле для того, чтобы, как и в годы Великой Отечественной войны, делать все для победы на фронтах. Мы постараемся укрепить экономическую мощь, работать так, чтобы армия ни в чем не нуждалась. И, конечно, поддержим ваши семьи. Я хочу, чтобы вы были уверены в том, что мы никого из членов ваших семей не оставим вне зоны своего внимания. Мы готовы подставить плечо, которое они временно утрачивают в связи с тем, что вы защищаете нашу Родину.

Военная служба по контракту в составе Самарского батальона включает все условия и социальные гарантии, предусмотренные Министерством обороны РФ, а также дополнительные меры поддержки на региональном уровне. Тем, кто заключил контракт, полагаются единовременная выплата в 300 тыс. руб.(ее размер увеличен решением губернатора на 100 тыс.руб.),  ежемесячная заработная плата, льготы в сферах здравоохранения и образования. Также за военнослужащими на срок контракта работодатели обязаны сохранить рабочие места, с которых они уходили на службу.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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