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По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников

11 апреля 2023 16:22
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В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна».

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области оптимизируют механизм проведения медицинских осмотров при заключении контрактов на военную службу, чтобы сделать для будущих защитников Отечества прохождение необходимых процедур удобнее и проще. На оперативном совещании Правительства руководство областного минздрава доложило о том, что уже начала работать новая система медицинского освидетельствования добровольцев в режиме «единого окна».

Как сообщил губернатор, ранее ему поступали жалобы от земляков, которые отправлялись служить по контракту, что для ускорения медицинского освидетельствования они были вынуждены обращаться в частные организации. Соответственно, чтобы оформить все быстрее, приходилось отдавать деньги за сдачу анализов, результаты которых необходимы для оформления медицинского заключения военно-врачебной комиссии. После получения от земляков таких обращений Дмитрий Азаров ставил задачу региональному минздраву разобраться в ситуации и решить проблему.

«Это никуда не годится! Просил вас устранить проблему в кратчайшие сроки. Люди идут Родину защищать. Мы должны создать им максимально удобные условия на этом этапе, - сказал Дмитрий Азаров в ходе оперативного совещания Правительства, обращаясь к и.о.министра здравоохранения Самарской области Сергею Вдовенко. - Наши земляки идут на военную службу по зову сердца, понимая, что их товарищам нужна помощь как никогда, для того, чтобы бойцы могли прийти в отпуск, увидеть и обнять своих родных. Они понимают, что такое Родину защищать и Родине служить. Низкий поклон нашим защитникам Отечества. Максимальные преференции и удобства мы обязаны им создать».

Как доложил Сергей Вдовенко, в Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна». Так, теперь проводится централизованный сбор добровольцев по месту их жительства, после чего на транспорте их отвозят сначала для сдачи всех анализов, а потом в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Самарской области, где их осматривают профильные специалисты. «Расстояние между этими двумя точками небольшое, считанные минуты езды на автобусе, все быстро. В Центре военно-врачебной экспертизы есть все необходимые врачи, после их прохождения добровольцев также на автобусе возвращают домой. Таким образом, вся процедура медицинского осмотра занимает один день, - рассказал и.о.министра здравоохранения Самарской области, - Дополнительно кандидат на поступление на военную службу должен предоставить 4 справки из специализированных диспансеров об отсутствии ряда заболеваний. Мы для их удобства создали единую электронную базу, эти справки выгружаются через нее, добровольцам дополнительно никуда ехать и лично ничего получать не надо. Медицинское заключение о годности к службе по контракту врачебная комиссия делает на следующий день, без присутствия кандидата».

Как уточнил Сергей Вдовенко, такая схема проведения медицинских осмотров военнослужащих-контрактников пока запущена для жителей Самары и нескольких муниципальных районов области. В дальнейшем – Тольятти, Сызрань и другие муниципальные районы.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что разработанный механизм необходимо оптимизировать. В частности, сделать так, чтобы будущим военнослужащим не надо было ездить куда-то, чтобы сдать анализы. Гораздо удобнее, чтобы процедурный кабинет и военно-врачебная экспертиза были в одном месте.

«Все надо делать для максимального удобства будущих защитников Отечества. Система требует совершенствования. Везде она должна быть отстроена, не только по Самаре, чтобы никаких сложностей в медицинском освидетельствования, сдаче анализов для потенциальных защитников Родины этот этап не представлял. Лично за это отвечаете», - сказал губернатор Сергею Вдовенко. Глава региона поручил ему через 2 недели доложить о том, как выстроена работе по проведению медицинских осмотров будущих военнослужащих – контрактников на территории всего региона.

Губернатор также поручил и.о. министра здравоохранения провести анализ всех обращений, где жители региона сообщали о том, что были вынуждены за свой счет сдавать анализы для ускорения медосмотра при заключении контракта на военную службу: «Таких людей немного, тем не менее, предоставьте спиcок. Всем необходимо компенсировать эти расходы. Уверен, найдем вариант, как это сделать», - сказал Дмитрий Азаров.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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