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По мнению самарцев, за помощью в трудоустройстве лучше всего обращаться к друзьям и коллегам

11 июля 2025 10:44
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По мнению самарцев, за помощью в трудоустройстве лучше всего обращаться к друзьям и коллегам

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Кто из личного окружения может помочь в поиске работы? 32% самарцев рассчитывают на друзей и знакомых. 23% полагаются на бывших и нынешних коллег, 12% — на свою вторую половину, 13% — на однокурсников, 5% — на одноклассников. 7% рассчитывают на родителей, 6% — на других родственников. Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 7% респондентов. 33% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение.

Женщины чаще мужчин ждут помощи от партнера по жизни. Мужчины же чаще рассчитывают на бывших одноклассников.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, привлекает для поиска работы широкий круг своих контактов: 52% ищут помощи у друзей, каждый четвертый (25%) — у однокурсников, а каждый пятый обращается к коллегам или второй половине. Лишь 3 из 10 надеются только на себя, для сравнения, среди горожан от 35 до 45 лет не считают нужным обращаться за помощью к своему окружению — 53%, а среди тех, кому от 45 лет, — 42%.

Больше всего же тех, кто считает наиболее эффективным самостоятельный поиск работы, среди опрошенных со средним профессиональным образованием (59%). Респонденты с высшим гораздо чаще считают возможным задействовать все свои социальные связи.
 

Время проведения: 30 июня — 1 июля 2025 года

Теги: Опрос

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