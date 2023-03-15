По итогам 1 этапа учения МЧС России все мероприятия в регионе выполнены в полном объеме

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15 и 16 марта по всей стране под руководством МЧС России проводится командно-штабное учение, направленное на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защиту населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Учение проходит в 2 этапа.

Сегодня, 15 марта, отрабатывались вопросы оповещения и организации работы органов управления, смотр готовности сил и средств РСЧС, отработка учебных вводных по ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем.

В режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание под руководством Министра МЧС России Александра Вячеславовича Куренкова по плану проведения Всероссийских КШУ. В совещании в режиме ВКС принял участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко, а также председатель Правительства Самарской области Виктор Владиславович Кудряшов и представители заинтересованных министерств и ведомств.

Завтра, на втором этапе Учения, будет проведена отработка действий по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров.

По итогам 1 этапа учения все мероприятия в регионе выполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС