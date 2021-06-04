ПМЭФ: Самарская область и Аналитический центр при Правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве

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В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение заключено сроком на пять лет. В рамках его реализации Аналитический центр в ближайшие годы будет заниматься оказанием экспертной поддержки Правительства Самарской области в различных сферах, в том числе в вопросах стратегического планирования развития региона, анализе и прогнозировании социально-экономических показателей, инвестиционной деятельности и межрегионального сотрудничества. Также совместно с центром будут разрабатываться спецпроекты в научно-технической и инновационной сферах, а также по цифровизации.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства Российской Федерации по основным вопросам социально-экономического развития страны.