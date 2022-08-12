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Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа

12 августа 2022 13:14
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Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа

12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил. Центральным событием станет выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. В самарском небе, соскучившемся по масштабным лётным представлениям, российские асы покажут сложнейшие элементы высшего пилотажа, выполняемые как сольно, так и в группе. Для зрелищности и безопасности экипажи используют системы дымообразования, оставляя в небе разноцветный дымовой шлейф. 

Это яркое и незабываемое представление символизирует мощь и решимость, которые есть в современной России, и её воинов, героически выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине.

Место показа: 2-я очередь набережной у ЦСК ВВС с 17.30 до 18.30.

Кроме того, уже с 16:00 на 2-й очереди набережной реки Волги пройдут тематические мероприятия ко Дню ВВС, организованные в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Желающие смогут принять участие в акции «Спасибо, парни!» и заполнить почтовую открытку воинам – участникам специальной военной операции. Их передадут нашим ребятам, которые сейчас стоят на защите интересов Российской Федерации.

Площадка общественной приёмной всероссийского проекта «Судьба солдата» также встретит всех желающих для того, чтобы рассказать о своей работе по розыску и установлению фронтовой судьбы погибших военнослужащих, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны.

Будет работать выставка военных артефактов, где можно познакомиться с современными видами стрелкового вооружения российской армии, элементами экипировки российских солдат, трофейными гранатомётами, противотанковыми управляемыми ракетами, переносными зенитно-ракетными комплексами и другим вооружением отечественного и западного производства.

Любителей активного отдыха ждёт мастер-класс «Сборка-разборка автомата АК74». Здесь посетители мероприятия смогут проверить себя в умелом обращении с современным армейским вооружением.

На площадке мероприятия участники смогут посетить зал виртуальной реальности проекта «Внутри истории». Это уникальный просветительский проект, который позволяет прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, увидеть роль Куйбышева и его жителей в общей Победе. Каждый желающий сможет погрузиться в мир виртуальной реальности и стать участником VR-квест-игры, рассказывающей о подвиге пилота штурмовика Ил-2. Кроме того участники проекта смогут посетить тематическую выставку о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и работе куйбышевцев в тылу.  

Также на 2-й очереди набережной будет открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в российской армии. Специалисты пункта отбора предоставят всю необходимую информацию по вступлению в «Самарский батальон».

Для гостей будет работать полевая кухня, где желающие могут бесплатно отведать солдатскую кашу.

С 17:00 до 21:00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у ЦСКА ВВС) пройдёт митинг-концерт «Под небом единым», приуроченный к празднованию Дня Военно-воздушных сил и организованный в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. 

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