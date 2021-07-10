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Певице МакSим стало немного лучше

10 июля 2021 14:47
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Сообщила представитель артистки.

Певице МакSим (Марина Абросимова) стало немного лучше, сообщила РИА Новости представитель артистки.

"Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая, она на аппарате", — сказала она.

О том, что МакSим госпитализировали с пневмонией, стали известно в середине июня. Позже из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными.

 

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим/РИА Новости

Теги: МакSим немного лучше

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