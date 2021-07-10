Певице МакSим стало немного лучше

147

Певице МакSим (Марина Абросимова) стало немного лучше, сообщила РИА Новости представитель артистки.

"Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая, она на аппарате", — сказала она.

О том, что МакSим госпитализировали с пневмонией, стали известно в середине июня. Позже из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим/РИА Новости