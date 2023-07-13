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Певица МакSим рассказала о своей алкогольной зависимости

13 июля 2023 14:47
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По ее словам, в борьбе с недугом ее поддерживают музыканты и дети.

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что страдает от алкогольной зависимости. Об этом она заявила 13 июля в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях, пишут "Известия".

Артистка рассказала, что слишком рано возобновила концертную деятельность после того, как тяжело переболела в 2021 году. Она выходила на сцену в плохом состоянии и пыталась набраться сил с помощью алкоголя. В дальнейшем его употребление переросло в привычку.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Я осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время», — сообщила МакSим.

По ее словам, в борьбе с недугом ее поддерживают музыканты и дети, которые навещают ее. Певица отметила, что ей было непросто решиться на добровольный приход в клинику и обратиться к поклонникам с таким сообщением.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

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