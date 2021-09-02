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Песков не считает наглостью слова ребенка, поправившего Путина на онлайн-уроке

2 сентября 2021 14:18
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Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне. Об этом сообщил в четверг журналистам сам Песков, передает ТАСС.

"Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", - поправил президента школьник и коротко перечислил основные вехи той войны.

"Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку", - поблагодарил Путин.

"Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость", - сказал он.

В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика "наглостью, присущей молодым". "Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. "И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории, и конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок - молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет", - заключил представитель Кремля.

 

Фото:    Сергей Бобылев/ТАСС

Теги: онлайн-урок Путин школьник

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