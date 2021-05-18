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Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация

18 мая 2021 14:37
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Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация

Об этом заявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время ежегодного Послания к жителям региона и депутатам губернской думы.


Пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения необходима для решения существующих проблем оказания первичной медицинской помощи. Самарская область начала эту работу первой в стране, разработку программы поддержало федеральное министерство. Программа будет действовать до 2025 года.
«Уже в ближайшие три года на её финансирование планируется выделить 7,5 миллиардов рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В 2021-2023 годах запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе областной столицы и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Кроме того, предполагается начать возведение лечебных учреждений на 1000 посещений в смену в Волжском районе и в Кинеле.
Глава региона добавил, что до конца 2023 года запланировано возведение модульных зданий для размещения 5 клинико-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врача общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также будет произведен капремонт целого ряда таких учреждений. Для больниц региона будет приобретено 3,6 тысяч единиц оборудования, в том числе 139 единиц «тяжелого» – аппараты КТ, МРТ, УЗИ, рентген.


Губернатор отметил, что в регионе успешно работает интернет-сервис «Единая электронная регистратура Самарской области», с помощью которого жители губернии могут записаться к врачу удаленно – без посещения больницы для получения талона. «Безусловным требованием ко всем новым медучреждениям является внедрение принципов бережливой поликлиники. Или как называют иной раз сами пациенты – заботливые поликлиники. В них должно быть продумано всё, начиная от входа, и заканчивая системой выписки рецептов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Важно, чтобы, обращаясь в поликлинику, человек чувствовал, что здесь к нему относятся с уважением и вниманием. Что медицинская помощь оказывается в современных, комфортных условиях. Что само ожидание приёма может быть полезным для пациента. Что врач занимается больным, а не заполнением бумаг – здесь есть определённые достижения, но останавливаться рано. Что медучреждения сами обмениваются между собой необходимыми сведениями в электронном виде и пациенту не нужно никуда бегать. Что при необходимости больной получит должное лечение в специализированных медицинских учреждениях без проволочек и нервов».
В связи с этим руководитель области поручил областному минздраву в срок до 1 июля подготовить предложения по внедрению лучших практик заботливой поликлиники во всех медицинских учреждениях региона.
Контролировать удовлетворенность населения качеством получения медицинских услуг будет Администрация Губернатора. Дмитрий Азаров поручил проводить независимый мониторинг в разрезе всех муниципалитетов области на постоянной основе. «Эти показатели должны войти в KPI руководителей медицинских учреждений и глав местных администраций», – подчеркнул Глава региона.

Автор фото  — Андрей Савельев.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров здравоохранение Послание губернатора

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