Перевозки пассажиров на КбшЖД в сентябре выросли на 12,9%

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В сентябре 2022 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,5 млн пассажиров, что на 12,9% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,1 млн пассажиров (+12,4%), в дальнем следовании – 372,5 тыс. пассажиров (+14,7%).

Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 458,2 млн пасс-км, на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 18,4%, составив 50,2 млн пасс-км, в дальнем следовании – 408 млн пасс-км, пассажирооборот вырос на 31,2%.

Всего за январь-сентябрь 2022 года отправлено более 13,3 млн пассажиров (+11,1%), из них в дальнем следовании – 3,4 млн пассажиров (+9,9%), в пригородном сообщении – 9,8 млн (+11,5%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2022 года увеличился на 17,7% к уровню прошлого года и составил 4,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении –454 млн пасс-км (+21,8%), в дальнем следовании – 3,6 млрд пасс-км (+17,2%), сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД