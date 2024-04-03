Перепутала коробки: бизнесвумен с Wildberries отправила клиенту более 2 млн рублей и слиток серебра

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Бизнесвумен с Wildberries перепутала коробки и отправила клиенту свои сбережения вместо аккумулятора от шуруповёрта, пишет Лайф. Как сообщает Mash, внутри коробки было два миллиона рублей, 100 долларов, слиток серебра и червовый туз.

Женщина вовремя спохватилась и позвонила в службу безопасности маркетплейса. В итоге машину с коробкой, где были её сбережения, успели остановить на пути к пункту выдачи заказов. По данным телеграм-канала, бизнесвумен несколько лет торгует на Wildberries аккумуляторами для электроинструментов. В тот день у неё было много заказов, поэтому она по ошибке перепутала коробки.

Фото: freepik.com